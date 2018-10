FOTOD | President Kaljulaid Võitmatute Mängudel: olen Eestit esindava meeskonna üle uhke

President Kersti Kaljulaid ütles täna Sydneys, et ta on väga uhke, et Eestil on Võitmatute Mängudel osalemas nii tugev, optimistlik ja teotahteline meeskond, kes on oma vigastuste kiuste teinud palju tööd, et taas oma riiki esindada.