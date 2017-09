FOTOD | President Kaljulaid tervitas Prantsusmaa riigipead ja kinkis talle purgikese mett

President Kaljulaid kohtus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, et rääkida riikide omavahelisest koostööst. Sealhulgas kostitas Kaljulaid Prantsusmaa riigipead purgikese meega.

Eesti eesistumise raames on Tallinnasse kogunenud Euroopa liidu riigipead, nende hulgas ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Täna õhtul kell 21 toimub Kadrioru kunstimuuseumis Euroopa liidu riigipeade mitteametlik õhtusöök. Enne õhtusööki kohtus Prantsusmaa president ka Eesti riigipeaga. Kohtumise põhiteemadeks olid kahe riigi koostöö julgeoleku- ja IT-valdkonnas ning Euroopa Liidu tulevik ja võimalikud reformid.

Riigipea sõnul peatuti kohtumisel pikemalt ka digivaldkonna koostööl. "Eesti on Prantsusmaa jaoks üks neist riikidest, kellega IT-alast koostööd peetakse prioriteediks. E-valitsemise alaste kogemuste vahetamine, aga ka koostöö küberjulgeoleku tagamisel, on kindlasti valdkonnad, kus järgnevatel aastatel kahe riigi suhted tihenevad,“ avaldas riigipea lootust.

Lisaks arutasid riigijuhid Euroopa Liidu tuleviku ja reformimisega seotud teemasid. "Euroopa Liit on meie vabaduse ja iseseisvuse peamine garantii, sestap on meie huvi, et see ühendus oleks võimalikult tegus ja ühtne. Meie jaoks ei tähenda EL mitte ainult majanduslikke võimalusi, vaid kuulumist ühisesse väärtusruumi. Me toetame neid reforme, mis muudavad ELi tugevamaks," ütles president Kaljulaid kohtumisel.

Kohtumise lõpus kinkis president Kaljulaid Prantsusmaa riigipeale purgikese mett. Mesi pärineb presidendi roosiaia mesilastelt. Käesoleva aasta juunis toodi Kadrioru lossi roosiaeda kolm mesitaru.