FOTOD | President Kaljulaid Pariisis: EL-il on tulevikku vaadates mitmeid konkurentsieeliseid

„Puhtale energiale ümberlülitumine pole üksikisiku ega ka üksikute riikide töö – see peab olema prioriteet Euroopa Liidus tervikuna. Kujutlegem, et kulutame Euroopas umbes 200 miljardit aastas rohelise energia tootmise arendamisele ja pikkadele ühendusliinidele,“ lausus president Kaljulaid ning lisas, et mitte keegi teine ei saaks selles nii kiiresti kokku leppida. Vabariigi Presidendi sõnul annaks see suure konkurentsieelise: „ Nende lahenduste müümine, mida me sel teel leiame, tagab pikemas perspektiivis meile ka majandusedu.“

Tulevikus saab ühiskond tänu kiiresti arenevale tehnoloogiale vabaks rutiinsetest ja igavatest tehnilistest töödest, kuid vajab õpetust, kuidas olla kaastundlik inimene – oskust, milles inimesed on suurepärased ja ükski masinõppel põhinev tööriist neid asendada ei saa, lausus president Kaljulaid. Võrreldes kõigi teiste rikaste piirkondadega on just Euroopa orienteeritud ja rajatud inimlikule kaastundele, lisas riigipea.

„Näeme, kuidas meie keskklass tõuseb üles kaastunde puudumise vastu ühiskonnas. Jah, nad ei nälgi ja neile on kättesaadavad mitmesugused ühiskonna teenused, mis tagavad nende baasvajaduste rahuldamise, kuid nad tunnevad end õnnetutena, sest neid ei kuulata, ei väärtustata piisavalt, neile ei ole kohta poliitikute kõnedes,“ sõnas president Kaljulaid.

On oluline, et pakuksime ühiskonnana head haridust ja tervishoidu, mis ei sõltuks inimese sissetulekust, lausus riigipea ning lisas: „Inimesed nõuavad meilt rohkem kaastundlikkust, mitte uusi tehnilisi vidinaid.“