FOTOD | President Kaljulaid: oleme Kreekaga solidaarsed rändega seotud väljakutsete lahendamisel

President Kersti Kaljulaid ütles Kreeka presidendi Prokópis Pavlópoulosega kohtudes, et Eesti tunnustab ja toetab Kreekat lõunast tulevate väljakutsete lahendamisel. Lisaks rääkisid riigipead julgeolekust, Euroopa Liidu tulevikust ja digiteemadel, teatas presidendi kantselei.

„Võime küll geograafiliselt asuda Euroopa eri nurkades, aga olles partnerid Euroopa Liidus ja liitlased NATOs teame, et eesseisvaid väljakutseid, olgu selleks julgeolek või ränne, saab lahendada vaid ühiselt. Kreeka on olnud Vahemere idaosa ebaseadusliku rände eesliinil ja Eesti on andnud oma panuse nii osaledes Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve tegevuses kui võttes vastu rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi,“ ütles president Kaljulaid kohtumise järel.

Eesti riigipea lisas, et soovib oma külaskäiku Kreekasse kasutada selleks, et jagada Eesti digikogemust ja leida kahe riigi koostöövõimalusi. Eesti presidendi Kreeka visiit on olulise sümboolse tähendusega, kuna viimati toimus ametlik visiit Kreekasse pea 20 aastat tagasi.