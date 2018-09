FOTOD | President Kaljulaid külastas kaitseliidu Alutaguse malevat

President tutvus maleva staabihoonega Jõhvis ning Narva malevkonna koduga. Presidendi võtsid vastu kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Alutaguse maleva pealik major Mati Kuusvere. Elavas arutelus kaitseliidu oleviku ja tuleviku teemadel osalesid ka kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja noorted.

"Suurem osa Narva malevkonna liikmetest moodustavad justnimelt vene emakeelega inimesed, mis tähendab, et algaastate võõristus kaitseliidu suhtes on kadunud ning Narva inimesed on selle organisatsiooni enda jaoks avastanud ja omaks võtnud. Sama kehtib ka kaitseliidu järelkasvu osas – viimase aasta jooksul on noorte kotkaste ja kodutütarde tegevus Narvas saanud sisse sellise hoo, et hakkab juba nappima instruktoreid kõigiga tegelemiseks. Minu tänusõnad kõigile Alutaguse maleva inimestele, kes siin Eesti riigi kaitsmisesse, aga ka noorsootöösse ja kogukonna seltsielusse panustavad!" lausus Kersti Kaljulaid.

Narva-Jõesuus kohtusid president Kaljulaid ja kindralmajor Kiili Alutaguse maleva noortega. Kaitseliidu noorteorganisatsiooni laagris osalenutest oli valdav enamus just vene emakeelega kodudest.

"Noorte kaasamine tagab kaitseliidule kui organisatsioonile järjepidevuse,“ ütles kaitseliidu ülem, "kaitseliidu Alutaguse malev on sellega hästi hakkama saanud“.

Täna on kaitseliidu noorteorganisatsioonides Kodutütred ja Noored Kotkad enam kui 7600 liiget.