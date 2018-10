FOTOD | President Kaljulaid kohtus Jerevanis oma Armeenia kolleegiga

„Meie riikide koostöö on hea ning viimastel aastatel ka tihedamaks muutunud. Armeenia on muutuste tuules ning me jälgime reforme suure huviga ja hoiame pöialt, et hoog ei raugeks,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist Armeenia kolleegiga. Kohtumisel rääkisid riigipead pikalt Armeenia reformiprotsessidest ning korruptsioonivastasest võitlusest. President Kaljulaid avaldas lootust, et Armeenia jätkab suhete tihendamist Euroopa Liiduga, milleks on pandud alus EL-Armeenia partnerlusleppega.

Digivaldkonnas on Eesti ja Armeenia koostöö olnud tihe, eeskätt meie e-Riigi Akadeemiaga. Riigipead avaldasid kohtumisel lootust ka edaspidiseks selles vallas tihedaks läbikäimiseks ja kogemuste vahetamiseks. Samuti räägiti kohtumisel pikemalt turismikoostööst ning võimalusest nende kontaktide suurendamiseks, lisaks arutati ka julgeolekuküsimusi ning arenguid regioonis.

President Kaljulaid on täna ja homme töövisiidil Armeenias, kus kohtub Armeenia presidendi ja peaministriga ning osaleb prantsuskeelsete riikide tippkohtumisel. Eesti on organisatsiooni vaatlejaliige ning tippkohtumisel osaleb ligi 30 riigipead. Peamiseks visiidi eesmärgiks on tutvustada Eesti plaane kandideerimisel ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.