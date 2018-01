FOTOD | President Kaljulaid kohtus Jaapani peaministriga. Kaljulaid: jagame kirge digilahenduste vastu

Täna külastab Euroopa visiidile saabuv Jaapani peaminister Shinzo Abe Tallinna ja kohtus president Kersti Kaljulaidiga. Täna õhtul kohtub Abe ka peaminister Jüri Ratasega.

„Kuigi oleme geograafiliselt kauged, oleme vaimult lähedal. Eesti ja Jaapan jagavad sarnaseid demokraatlike väärtusi, samuti kirge uute tehnoloogiate ja digilahenduste vastu,“ ütles president Kersti Kaljulaid kohtumisel Jaapani peaminister Shinzo Abega.

2019. aastal täitub 100 aastat Eesti ja Jaapani diplomaatiliste suhete sõlmimisest, Jaapan tunnustas Eesti Vabariiki 6. märtsil 1919. „Seetõttu on visiidi aeg meie jaoks sümboolne, sest tähistame sel aastal Eesti sajandat sünnipäeva,“ selgitas riigipea.

Peaminister Abega on Tallinnas kaasas ka esinduslik äri- ja meediadelegatsioon. „Eesti ja Jaapani suhted poliitilisel tasandil on väga head ja ma loodan, et ka see visiit aitab kaasa meie ettevõtete suuremale koostööle ja tihedamate kaubandussuhete tekkimisele,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist. Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal mullu detsembris jõuti ka sisulisele kokkuleppele Jaapani ja Euroopa Liidu majanduspartnerluse leppe osas, mis jõustumisel oluliselt soodustab omavahelist kaubavahetust.

Kohtumisel peatuti pikemalt riikide digitaalsel arengul ning küberturvalisuse teemadel. Samuti räägiti julgeolekust ning Põhja-Koread puudutavatest teemadest.

Shinzo Abe on esimene Jaapani peaminister, kes Eestit külastab. Küll aga käisid siin kümme aastat tagasi visiidil Jaapani keiser Akihito ja keisrinna Michiko.