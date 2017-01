FOTOD: President Kaljulaid kohtus Iisraeli spiikri Yuli-Yoel Edelsteiniga

President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Iisraeli parlamendi Knesseti esimehe Yuli-Yoel Edelsteiniga, kes viibib Eestis kahepäevasel visiidil.

Kohtumisel arutati Eesti-Iisraeli vahelisi kultuuri- ja majandussuhteid ning koostööd e-valitsemises ja küberkaitses. Lisaks analüüsiti Lähis-Ida rahuprotsessi perspektiive, Euroopa Liidu ja Iisraeli vahelisi suhteid ning võitlust terrorismi vastu.

President Kaljulaid nentis kohtumisel, et Eestil on Iisraeliga hea ja pikaajaline koostöö kultuuri-, haridus- ja teadusvaldkonnas. “Eesti ja Iisraeli kultuurialased sidemed on väga tugevad, selle üheks parimaks näiteks on nii Tallinnas kui Tel Avivis aset leidev MustonenFest, kus esinevad mitmed Eesti orkestrid, koorid ja solistid,” sõnas riigipea.

President Kaljulaidi hinnangul võiks senisest enam hoogustuda Eesti-Iisraeli vaheline majandusalane koostöö, samuti saaksid riigid õppida teineteise küberkaitse ja e-valitsemise kogemusest.

Spiiker Edelstein avaldas heameelt, et Eesti kaitseväelased panustavad Lähis-Ida regiooni rahuvalvesse. Kohtumisel tõdesid president Kaljulaid ja spiiker Edelstein ühiselt, et demokraatlike riikide jaoks on hetkel üheks suurimaks väljakutseks terrorismivastane võitlus.