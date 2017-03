FOTOD: President Kaljulaid kohtus Beirutis Liibanoni presidendi ja peaministriga

President Kaljulaid kohtus täna Beirutis Liibanoni presidendi Michel Aouni ja peaminister Saad Haririga.

Kohtumisel president Aouniga õnnitles Eesti riigipea Aouni ametisse asumise puhul ning tunnustas Liibanoni oskust suurte väljakutsetega hakkamasaamisel niivõrd keerulises regioonis.

„Eesti on hea meelega valmis jagama oma kogemusi ja sisulisi teadmisi digitaalse ühiskonna ülesehitamisel," ütles president Kaljulaid kohtumisel ning kutsus Liibanoni esindajaid ka Eestisse meie infoühiskonna arengutega tutvuma.

Liibanoni president Michel Aoun tänas kohtumisel Eestit meie panuse eest rahu tagamisel UNIFIL missioonil ning tundis huvi Eesti e-valimiste kogemuste vastu.

Kohtumisel peaministriga keskenduti julgeolekuteemadele, sealhulgas Süüria kriisile ning võitlusele terrorismi ja Daeshiga. Muuhulgas arutati ka, mil moel Euroopa Liit ja laiem rahvusvaheline kogukond saavad senisest rohkem panustada kriisi lahendamisse. „Meil mõlemal on selge arusaam, et ühine panustamine Liibanoni arengusse on tegelikult panus rahvusvahelisse turvalisusesse ja ka meie enda julgeolekusse. Seetõttu ei jäta Liibanonis toimuv meid ühelgi hetkel ükskõikseks," sõnas president Kaljulaid ajakirjanikega kohtumise järgselt.

President Kaljulaid Liibanoni presidendi Michel Aouniga Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Lisaks kohtus riigipea Beirutis ÜRO organisatsioonide esindajatega, kellega arutati regiooni humanitaarolukorda ning Süüria sõjast tingitud pagulaskriisi mõjusid. „Eesti on viimased neli aastat järjekindlalt panustanud pagulaskriisi lahendamisse Liibanonis, ka rahaliselt. Tegemist on väikese riigiga, mis peab hakkama saama ülisuure pagulaste hulgaga ja seda ühes maailma kõige keerulisemas regioonis. Süüria pagulaste olukord ja Liibanoni toetamine sellega tegelemisel tuleb hoida rahvusvahelise kogukonna fookuses," ütles president Kaljulaid. Riigipea sõnul vajab erilist tähelepanu sõja eest põgenenud laste olukord, kellele tuleb koostöös rahvusvahelise kogukonnaga tagada ligipääs haridusele, et sellest ei kujuneks kadunud põlvkond.

Vabariigi President on visiidil Liibanonis, kus ta kohtus täna Liibanoni presidendi Michel Aouni, peaministri Saad Hariri ja parlamendi spiikri Nabih Berriga. Homme kohtub riigipea UNIFIL missioonil teenivate Eesti kaitseväelastega.