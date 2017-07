FOTOD | President Kaljulaid käis New Yorgis Eesti ÜRO julgeolekunõukogu kampaaniat avamas

President Kersti Kaljulaid tegi ametliku alguse kampaaniale, et Eesti saaks aastateks 2020-2021 ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.

President Kersti Kaljulaid avas eile õhtul ametlikult New Yorgi Eesti majas kampaania, kus Eesti kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020-2021. Esimest korda riigipeana New Yorgis ÜRO juures viibinud Kaljulaid kohtus ka ÜRO hiljuti valitud peasekretäri Antonio Guterres’iga.

Kaljulaidi sõnutsi oli see just Guterres, kes selle kandideerimise jutuks tõi ja soovis edu. „Minu hinnangul oleks meie kandideerimine kasuks kogu ÜRO-le, sest me seisame läbipaistva asjaajamise eest, mis on väikeriikidele oluline ja meile väikeriikidena on kõige rohkem vaja seda rahvusvahelist julgeoleku arhitektuuri, mille aluseks on rahvusvahelised koostööorganisatsioonid,“ ütles Kaljulaid pärast kohtumist.

Kõrged ootused

Guterres valiti ÜRO peasekretäriks Ban Ki-Mooni järel eelmise aasta sügisel ja tema valimise protsess erines varasematest kordadest selle tõttu, et kõik peasekretäri kandidaadid pidid esitama oma kandidatuuri käigus ka oma nägemuse ÜROst ja selle tulevikust. (Eesti oli üks nendest riikidest, kelle eestvedamisel peasekretäri valimised niimoodi muutusid.) Just selle niinimetatud valimisplatvormi tõttu on Kaljulaidi ootused Guterres’ile kõrged.

„Tema platvormis on oluline rõhk ennetustegevustel; seal on oluline koht sellel, et mitte laiendada ÜRO mandaati teistele tegevustele vaid töötada koos teiste organisatsioonidega maailmas,“ loetles Kaljulaid. „Seal on kirjas see teema, mis mulle on alati hingelähedane: kuidas seda organisatsiooni efektiivselt korraldada, vähendada dubleerimist ja lihtsustada.“

Kaljulaid kohtus päeva jooksul veel ka ÜRO lastefondi ehk UNICEFi juhi Anthony Lake’iga, andis üle kevadel annetatud Valgetähe V klassi teenetemärgi New Yorgi Eesti haridusseltsi esimehele ja tunnustatud New Yorgi arstile Toomas Sõrrale ning pidas kõne nii Eesti majas toimunud kampaania avaüritusel kui ka ÜROga seotud rahvusvahelises rahuinstituudis.