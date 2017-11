FOTOD | President Kaljulaid Etioopias: meie e-valitsemise ja digitaalsete ühiskondade ülesehitamise kogemus pakub Aafrika riikidele suurt huvi

Vabariigi President kohtus täna Addis Ababas Etioopia president Mulatu Teshome Wirtuga. Riigipeade arutelu keskendus Euroopa Liidu ja Aafrika suhetele, e-valitsemise võimalustele ning tööle ÜRO Julgeolekunõukogus.

"E-valitsemine ja digitaalsete ühiskondade ülesehitamine on teema, kus meie kogemus pakub Aafrika riikidele suurt huvi. Meil on kogemused ning neil nii vajadus kui valmisolek seda kasutada," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist Etioopia kolleegiga ning avaldas lootust, et meie ettepanek aidata Etioopiasse Aafrika Liidu juurde luua e-valitsemise koolituskeskus saab peagi teoks.

"Ühelt poolt on küsimus tehnoloogia laiemas levikus ja e-teenuste loomises, aga neist kahest ei piisa, need teadmised on vaja viia ka inimesteni. Ning lisaks tasub neis riikides, kes uute tehnoloogiate kasutuselevõttu tõsiselt panustavad, mõelda, kuidas kohendada ka oma seadusandlust nii, et see arenguid soosiks," lisas president Kaljulaid.

Kaljulaid Aafrikas Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Presidendi sõnul on Eesti koostöö Aafrika riikidega seni olnud üsna tagasihoidlik. "Me oleme 26 aastaga jõudnud sellisele arengutasemele, et peame mõtlema ka, kuidas avardada oma välispoliitilist horisonti. Meil on teadmisi ja oskuseid, aga ka võimekust ja huvi mõelda märksa laiemalt, kui vaid mõnesaja kilomeetri raadiuses ümber Tallinna. Ka meie ettevõtete huvi tegutseda Aafrikas on järjest suurem. Nii nagu me oleme ÜRO missioonidel panustanud julgeolekusse juba üle 20 aasta, peame me ka rahvusvahelisel areenil muudes teemades aktiivsemalt kaasa rääkima," sõnas Kaljulaid pärast kohtumist.

Riigipead vahetasid ka mõtteid ÜRO reformimise ning Julgeolekunõukogus, mille mitte-alaliseks liikmeks Etioopia praegu on, tehtava töö kohta. "Julgeolekunõukogu mitte-alaliseks liikmeks valitakse kaheks aastaks, kuid paljud teemad, millega seal tegeleda, võtavad oluliselt kauem aega. Ühelt poolt tähendab see, et tuleb mõelda, kuidas nii Julgeolekunõukogus kui kogu ÜROs muuta otsustamist kiiremaks, teisalt aga peab süsteemsemalt tegelema sellega, et teemad ühelt liikmelt järgmistele paremini üle antaks," ütles Vabariigi President.

Lisaks arutati kohtumisel migratsioonikriisiga toimetuleku võimalusi ning julgeoleku- ja terrorismivastase võitlusega seotud küsimusi. "Migratsioonikriisi ei ole võimalik lahendada Euroopas – me peame mõistma selle põhjuseid, mis sageli on Aafrika-sisestes konfliktides. Ka siinne rahvastiku ülikiire juurdekasv on see, mis paneb inimesed liikuma ning me peame mõtlema, kuidas luua siinsetele noortele rohkem võimalusi ja perspektiive kodumaal," rääkis president Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid on visiidil Aafrikas, kus kohtus nii Aafrika Liidu juhtide kui Etioopia presidendiga. Homme sõidab riigipea Ruandasse, kus kohtub Aafrika Liidu reformiprotsessi vedava Ruanda presidendi Paul Kagamega.