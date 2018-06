FOTOD | President Kaljulaid arutas Poola riigipeaga julgeolekuküsimusi

President Kersti Kaljulaid kohtus täna hommikul Tartus Poola president Andrzej Dudaga. Kohtumisel arutati rahvusvahelist olukorda, julgeoleküsimusi ja juulis toimuva NATO tippkohtumisega seotud teemasid.

„On oluline, et NATO Euroopa liitlaste kaitsekulutused tõuseks ning liiguks kokkulepitud 2 protsendi suunas. Samas ei tohi kogu transatlantiline julgeolekusuhe taanduda ainult protsentide võrdlemisele. Euroopa riikide suhtumine enda kaitsesse ja kaitsekuludesse on viimaste aastatega tuntavalt muutnud ning me peame rohkem vaatama ka konkreetseid samme, mida on tehtud ja saame teha ühise turvatunde suurendamiseks,“ ütles president Kaljulaid kohtumisel Poola kolleegiga ning tõi näiteks liitlasvägede Euroopa-sisese liikumise lihtsustamise ja Euroopa Liidu kaitsekoostöö.

Riigipea sõnul on Euroopa Liit alati olnud efektiivne ümberjagamismehhanism, ning nii nagu me teeme seda põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitikas, tuleks sama lähenemist juurutada ka kaitsevaldkonnas.