FOTOD | President Kaljulaid andis välja vägivallaennetuse auhinna

Just Film Festivali lapse õiguste programmi avamisel anti esimest korda ka välja vägivallaennetuse auhind. Meened andis üle president Kersti Kaljulaid.

Vägivallaennetuse auhindadega tunnustatakse inimesi, kes oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega on möödunud aasta jooksul andnud olulise panuse vägivallaennetusse Eestis. Kokku laekus 36 ettepanekut 29 kandidaadi kohta, kelle seast valis komisjon välja viis tunnustuse saajat. Nende hulgas on lastepsühholoog, naiste tugikeskuse juht, aktiivne kogukonna liige, õiguskaitseasutuste esindaja ja ohvrite nõustaja.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on vägivallaennetus igaühe asi ja igaühele jõukohane. “Õnneks on Eestis palju hoolivaid inimesi, kes on aidanud vägivallaohvreid ja mõjutanud vägivallatsejaid end muutma. Tänavu tunnustame neist viit, ehkki tunnustust väärivad kõik, kes oma panuse vägivallaennetusse on andnud,” ütles Reinsalu. “Vägivalla ennetamine on riigi jaoks äärmiselt oluline. Meie eesmärk on jõuda selleni, et aastaks 2020 on vägivald Eestis vähenenud. Tahame luua ühiskonda, kus vägivalda ei sallita, seda märgatakse ja sellesse sekkutakse ning kus vägivalla ohvrid on kaitstud ja saavad abi.”

Lapse õiguste programm on aastaid pakkunud filmivalikut, mis juhib tähelepanu erinevatele lapse õigustega seotud väljakutsetele, näiteks lapse toimetulek täiskasvanute reeglite järgi korraldatud maailmas, koolipinged, lõhki kistud peresuhted jmt. Teisalt on lood üllatanud vaatajaid sellega, kui palju on meie kõrval inimesi, kes suhtumise ja käitumisega on muutnud teiste inimeste elu. Sama sõnumit kannab endas ka vägivallaennetuse auhind – tunnustatakse inimesi, kes on teinud enamat kui neilt oodatakse, kes on aidanud leida lahendusi seal, kus neid esmapilgul ei paistagi, kes on näidanud, et meil kõigil on oluline roll selles, et Eestis oleks vähem vägivalda.

Just Filmi lapse õiguste programm linastub tänavu Just Filmi raames seitsmendat korda, koosnedes ligi kümnest laste elu eritahke käsitlevast filmist. Programmis linastuvate filmide peategelased on noored, kes nii füüsilises kui ka emotsionaalses mõttes on end alles avastamas. Lisaks noorte silmade läbi jutustatud lugudele on programmis filme, mis räägivad küll noori puudutavatest, kuid samas globaalsetest nähtustest nagu narkomaania, seksuaalne väärkohtlemine, rasked vägivallakuriteod ja inimkaubandus.