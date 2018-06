FOTOD | president ja siseminister külastasid Eesti viimse aastakümne suurima metsatulekahju kustutamistöid Vikipalus

Nädal põlengut on Vikipalus hävitanud 200 ha metsa, aga tänu päästjatele, nii elukutselistele kui ka vabatahtlikele, on tulele piir peale pandud.

Harjumaal Vikipalu lähistel puhkes eelmisel pühapäeval suur metsatulekahju. Päästeameti sõnul on see viimase 10 aasta suurim metsatulekahju Eestis.

Täna külastasid tulekahju kustutamistöid Kersti Kaljulaid üheskoos siseministri Andres Anveltiga. President Kaljulaid teatas Facebooki lehel, et lahtise leegiga mets enam kuskil ei põlenud, kuid turbapinnase all võib tuli veel kaua hõõguda.

Kõige parem meel selle muidu kurva sündmuse puhul oli presidendil aga kutseliste päästjate professionaalsuse ja suure hulga vabatahtlike üle, kelleta poleks see tulekahju kustutatud saanud.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul on olukord Vikipalus praegu stabiilne. "Seis on sama, tegeletakse tulekollete kustutamisega ja hullemaks ei ole olukord läinud," ütles ta. Ta lisas, et tuld on kustutama tulnud ligi 50 vabatahtlikku ja kella viiest pidi ka abistajaid juurde tulema.

Pressiesindaja sõnul ei tea millist ilma oodata, kuid loodetakse padukat ning, et järgmise nädalaga saab tuli kustutatud.