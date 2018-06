FOTOD | President asub elama Narva külalistemajas Elektra, tööd teeb ta Tartu ülikooli Narva Kolledži ruumes

Narva kesklinnas asuv väike külalistemaja pakub lõõgastumiseks lisatasu eest sauna ja mullivanni. Kogu majutusasutuses on tasuta WiFi-ühendus.

"Majutusasutuse asukoht meeldib eriti paaridele — nad on andnud sellele hindeks 9,2," sedastab Booking.com, lõpetades kiidukõne hüüatusega "Räägime teie keelt!"

Riisalo sõnul seisab Narva seisab veidi nagu omaette ning Narvaga seoses on levinud terve rida müüte ja väärarusaamu. "Ma arvan, et riigipea nii pika seal olemise mõte ongi heas mõttes Eesti ja Ida-Virumaa kokku lõimida niimoodi, et meil ei teki enam kummalisi küsimusi, et kas Narvas ööbida on turvaline," märkis Riisalo.

Umbes pool Narvas veedetud ajast on Riisalo sõnul maakonnavisiidi programmi laadne. Toimuvad kohtumised hariduasutustes, ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes. "Teine pool on see tavapärane riigipea töö, mida me siit Tallinnast kaasa võtame. See on kõikvõimalik rahvusvaheline suhtlus, diplomaatilised kohtumised ja muu taoline tegevus," sõnas Riisalo.

Loe veel

Presidendi Narvas viibimise aeg on jagatud kolme ossa: 28. augustist 6. septembrini, 12.–16. novembrini ja 26. novembrist 1. detsembrini. "Ei ole paraku mõeldav see, et riigipea on kuu aega järjest Narvas, on terve rida ka rahvusvahelisi kohustusi väljaspool Eestit ja kohustusi Tallinnas, mida ei ole võimalik Narva viia," nentis Riisalo. Seaduste väljakuulutamine ja muu taoline on Riisalo sõnul aga täiesti võimalik.

Kaljulaidi Narva kolimine on äratanud tähelepanu ka Välismaal. Nii näiteks rääkis Riisalo presidendi Ukraina visiidi ajal ukrainakeelsest The Economistist leitud artiklist, mis kiitis ideed Narvat ja Ida-Virumaad sel viisil paremini lõimida. Ka välisriikide saatkonnad on tundnud presidendi Narva kolimise vastu suurt huvi, nii näiteks kavatseb Ühendkuningriik avada seal pop-up saatkonna.