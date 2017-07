FOTOD | Presidendilossi õu täitus kuldmedalistidega

Täna tunnustas president Kersti Kaljulaid Eesti kõige tublimaid koolilõpetajaid, kutsudes nad presidendilossi aias toimuvale vastuvõtule. Ürituse vältel võtsid sõna nii proua Kaljulaid ise, haridus- ja teadusminister Mailis Reps kui ka kõikide koolilõpetajate eestkõneleja Maksim Vladimirov.

Piduliku sündmuse „õhtujuhiks“ oli Delfi lugejatele tuttav noor füüsik/laulupeo-vlogija Karl Vilhelm Valter, kes juhatas sisse esinejate sõnavõtud ning lõpetajatele esinenud bändi Pùr Mùdd.

Kersti Kaljulaid kiitis oma kõnes ajateenistusse astuvaid noormehi, tuletas meelde kodanikuaktiivsuse olulisust ning meenutas, et tänapäevases maailmas ei maksa enam mitte ainult hinded, vaid hoopis hariduse sisu. Tähtsaks pidas president ka toonitada, et oluline pole mitte füüsiline, vaid mentaalne asukoht – ükskõik, kuhu meie riigi andekad õpilased suunduvad, tuleks omada vaimset arusaama sellest, kuhu kuulud. Kõne lõpus kutsus kõiki üles 100% edasi õppima, 100% valimistel osalema ning ühtlasi oli ta ka 100% protsenti kindel, et sedasi toimides jõuab meie väike Eesti sajandi keskpaigaks maailma kõige edukamate riikide hulka.

Haridusminister Mailis Reps andis oma sõnavõtuga edasi mõtte, mille kohaselt õpivad inimesed kogu oma elu. Ta toonitas, et kui tööle asudes avastatakse senise tee sobimatus ning tekib vajadus hoopis uus kurss võtta, pole tegemist tragöödiaga, vaid seda tuleks võtta rahulikult ja loominguliselt. Oluliseks pidas ta inimese enda ettevõtlikkust, tsiteerides oma vanaisa: see, kes midagi tahab, leiab alati võimaluse, kuid see, kes seda ei saavuta, leiab alati põhjenduse.

Lõpetajate nimel sõna võtnud Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi kuldmedalist Maksim Vladimirov tõi kõnes välja, et praegu valdavad teda kahetised tunded. „Kohati tahaks juba kiiremini ülikooli, ühtlasi aga ka tagasi viiendasse klassi, kus ainsaks mureks oli see, mis sööklas süüa pakutakse,“ sõnas Vladimirov.