FOTOD | Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid KiVa tegevjuht Triin Toomesaar ja matemaatikaõpetaja Alar Pukk

„Teades, et õppida pole kunagi hilja, näib siiski, et mahajäämuse pärast matemaatikas sulgub uksi, mida on hilisemas elus märksa raskem taas avada kui mõne teise õppeaine puhul. Nõnda on väga sümpaatne, et meie tänavune reaalainete preemia laureaat Alar Pukk on matemaatikaõpetaja, kes valiti oma koolis lõppenud aastal õpilaste lemmikuks. Loodan, et kaudselt on ta lemmik ka kõigis teistes koolides, kus tema loodud uurimusliku õppe materjale kasutatakse,“ ütles president Kersti Kaljulaid Pukkile preemiat üle andes.

Riigipea tunnustas ka KiVa tegevust ja soovis programmile laienemisel edu, et see jõuaks kõigisse Eesti koolidesse, kus kogeb korduvat koolikiusamist iga viies laps. „Kiusamise mõju kestab edasi ka siis, kui ohvri pisarad on kuivanud. Seepärast olen väga tänulik Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele, kõige tõenduspõhisemale kiusuennetuse programmi rakendajale, kelle töö saab tihti alguse just vaikimise müüri murdmisest kooli täiskasvanute peres,“ rõhutas riigipea Triin Toomesaare juhitava sihtasutuse töö olulisust.

Triin Toomesaare juhitav Kiusamisvaba Kooli sihtasutus pakub 2013. aastast Eesti koolidele Soomes välja töötatud KiVa programmi, mis on kasutusel praegu Eestis 70 koolis ja õppekohas ning millega on sügiseks plaanis jõuda veel umbes 25 koolini. KiVa programm pakub koolidele konkreetsed ja tõhusad juhised ja tööriistad kiusamisjuhtumite lahendamiseks, kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks.