FOTOD | PPA Tammsaare tee kontoris pole täna järjekorda pea ollagi! Dokumenditaotleja imestab: nii vähe peab ootama, tõesti?

Kui esmaspäeval pidi PPA Tallinna kontorites ootama tunde, et viimaks ametniku jutule pääseda, siis täna on pilt hoopis teine.

Suur tung oli nädala hakul just Tammsaare tee kontoris. Esimesed inimesed saabusid juba kella 7 paiku (kontor avati kell 9) ja järjekord ulatas ennelõunal ukseni (fotol).

Foto: Karin Kaljuläte

Täna kella 11 ajal oli olukord rahulik. Inimesi muidugi oli, ent töötajate hulka arvestades tuli pärast ootenumbri võtmist oodata maksimaalselt paarkümmend minutit. Üks töötajatest märkis Delfi piltnikule, et tänane päev on tavapärastest reedetest rahulikum. Ta oletas, et ilmselt võib põhjuseks olla suvine ilm, inimestel on muudki teha. Kuuldavasti pole erilisi järjekordi ka PPA Lasnamäe kontoris.

Tõsi, võib oletada, ehk peletas taotlejaid eemale seegi, et nädala hakul leidis järjekordade teema laia kajastust. Peljati järjekordi? Või ehk esitas rohkem inimesi ID-kaardi tarbeks taotluse hoopis internetis.

Üks Delfi lugeja märkis, et ta seadis täna hommikul sammud Tammsaare tee kontorisse ja oli üllatunud. "Imestasin: mis mõttes, nii vähe peabki ootama, kas tõesti," muigab ta.

Üldiselt on dokumendivahetustes sel suvel kiired ajad, sest 2012. aastal väljastatud dokumendid vajavad taas uuendamist.

Nädala hakul jagas politsei sotsiaalmeedias ka näpunäiteid, kuidas järjekordi vältida.