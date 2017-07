FOTOD | PPA Tammsaare tee kontori juures on metsik järjekord ja ootama peab tunde

Dokumentide vahetamine on pealinlastele sel suvel paras peavalu, ilmekaks näiteks on ka tänane päev PPA Tammsaare teel asuva kontori juures. Lasnamäel on olukord hõlpsam.

Pildil olev vaatepilt avanes ühele Delfi lugejale kella 9 paiku. "Kell 9 avatakse uksed ja kui sel kellaajal tulla, siis saab järjekorras 70. koha. Kõige esimene klient oli järjekorras alates kella 7-st, seega kaks tundi enne avamist," kirjeldab lugeja.

Järjekord PPA ukse taga hommikul kell 9.00 Lugeja foto

Sel suvel on dokumendivahetustes eriti kiired ajad, sest 2012. aastal väljastatud dokumendid vajavad taas uuendamist. Suvisel perioodil, kui on ka rohkem reisimist, on selline vaatepilt mitmendat aastat järjest üsna tavapärane.

Ooteaeg sellise järjekorra puhul võib kujuneda mitme tunni pikkuseks.

Sama kontori juures käis piltnik ka kella 11.30 paiku. Ta märkis, et inimestel on raskusi isegi parkimiskoha leidmisega, rääkimata sellest, et kontoris löögile pääseks. Järjekord on suisa nii pikk, et ulatab peaaegu uksest välja.

Kella 12.30 paiku käis fotograaf ka Lasnamäel Pinna tänaval asuvas kontoris - sealgi on rahvast palju, ent võrreldes Tammsaare tee esindusega on olukord siiski hõlpsam, järjekorrad pole nii pikad.

Siinkohal ka politseipoolne soovitus:

Loe veel

Lugeja, oled sinagi täna mõne PPA kontori juures järjekorras? Jaga kirjeldusi ja fotosid: rahvahaal@delfi.ee