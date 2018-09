FOTOD | PPA hakkab uuest aastast andma välja värske kujundusega ID-kaarte

ID-kaardi on uus kiip, millele on lisatud kaks liidest: harilik kontaktne ning kontaktivaba. „Kiip on suurema mahuga, võimaldades lisada sinna uusi rakendusi. Näiteks ühistranspordi elektroonilise pileti või mõne teise elektroonilisel kujul väljastatava tõendi. Digiallkirja andmine ja autentimine on esialgu võimalik üksnes kontaktse kiibi abil. Kontaktivaba liidese kasutamisel tuleb ennekõike lähtuda aga turvalisusest ning see peab olema realiseeritud viisil, mis välistab andmete lugemise kaardilt kaardivaldaja teadmata,“ selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti elektroonilise identiteedi valdkonna juht Margus Arm.



Kõik seni välja antud kaardid kehtivad oma kehtivusaja lõpuni ja neid välja vahetama ei pea. Kõiki vana kujundusega valmis trükitud ID-kaarte, millele pole veel teenindustesse järele tuldud, hoitakse kuus kuud ning seejärel hävitatakse.

Uute ID-1 formaadis dokumentide tulekuga hakatakse järelteenindust pakkuma ka välisesindustes. See tähendab seda, et tulevikus saab 40 Eesti saatkonnas üle maailma sertifikaate peatada, peatatust lõpetada ja tühistada ning PIN-ümbrike asendada.

PPA sõlmis 27. aprillil 2017. aastal Prantsusmaa dokumenditootjaga IDEMIA lepingu ID-kaartide, elamisloakaartide, digitaalsete isikutunnistuste ja diplomaatiliste isikutunnistuste tootmiseks. Viieaastase lepingu maksumus on maksimaalselt 40 miljonit eurot.