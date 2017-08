FOTOD | Poolküps lahendus: Kopli trammid hakkavad homme sõitma, ent trammipeatused on alles ehitustandrid

Homme kell 17 avatakse Tallinnas Kopli trammiliinid ning trammid 1 ja 2 alustavad uuesti tööd. Ent on reaalselt kõik tööd üldse lõppenud?

Täna oli keskerakondlastest linnajuhtide jaoks suur päev - pidulikult avati Tallinna lennujaama viiva trammitee pikendus. Välkuvate kaamerate ees said sõna nii Kadri Simson kui Taavi Aas. "Lisaks kiirele ühendusele kesklinna ja lennujaama vahel annab see ka uued arenguperspektiivid Ülemiste Cityle," kiitis Aas.

Foto: Andres Putting

Homme õhtul kell 17 hakkavad trammid sõitma jälle ka Koplisse. Näiliselt on kõik parimas korras, remonttööd valmis. On nii?

Delfi fotograaf käis täna õhtul Sitsi, Angerja ja Põhja puiestee trammipeatusi pildistamas. Peatused on veel korralikult välja ehitamata, rääkimata sõiduplaanidest. On ilmselge, et päris valmis kõigega homseks õhtuks ei jõuta. Tasub märkida, et seoses trammiliikluse taasavamisega suletakse kohe tramme asendanud bussiliin 52.

Trammiliinid 1 Kopli- Kadriorg ja 2 Kopli- Suur Paala alustavad tööd oma tavapärastel marsruutidel. Liinidele lisanduvad uued peatused Marati, Krulli ja Salme.