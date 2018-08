FOTOD | Poola sõjalaev külastas Tallinna

„Poola mereväe aastapäeva puhul ette võetud teekond tugineb paljuski ajaloole ning seda arvesse võttes on Eesti pealinn meile üks tähtsamaid kohti. 1939. aasta septembris, mil Poola langes Saksamaa rünnakute ohvriks, leidis meie allveelaev ORP Orzeł Tallinnas ohutu pelgupaiga,“ ütles Poola suursaadik Eestis Grzegorz Kozłowski. „Czernicki visiit ei olnud pühendatud mitte ainult minevikule, vaid ilmestamaks ka meie praegust ning edasist julgeoleku- ja kaitsealast koostööd Eestiga. Meie riikide vahel on tugev ja strateegiline side nii kahepoolselt kui ka NATO raames.“

ORP Kontradmirał Xawery Czernicki laevapere jaoks on vältamas kahenädalane meresõit marsruudil Swinoujscie-Tallinn-Helsinki-Stockholm-Swinoujscie, külastades Poola mereväe 100. aastapäeva puhul mitmeid liitlas- ja partnerriike.

„Poola on meile tähtis liitlane, kuna opereerime samas piirkonnas ehk Läänemerel,“ ütles Eesti mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask. „Meie koostöö väljendub ühiselt NATO 1. alalise miinitõrjegrupi töös ja erinevatel õppustel osalemisel kui ka oluliste laevavisiitide näol.“

Pardanumbrit 511 kandev staabi- ja toetuslaev on Poola mereväes teenistusse arvatud 2001. aasta 1. septembril. Aluse pikkus on 73,8 meetrit ning laius 13,8 meetrit. Laeval on koos ülesanneteks vajamineva varustuse ning tehnikaga kohti kuni 140 kaitseväelasele. Peamiselt toetusülesandeid täitva sõjalaeva pardarelvastusse kuulub 23 millimeetrise kaliibriga automaatkahur ning mitmed kuulipildujad.