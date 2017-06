FOTOD | Politseireidil kontrolliti veokeid ja avastati ohtralt rikkumisi

Eile toimus Nõmmel Raudalu tankla juures suur politseireid, kuhu oli kaasatud nii maanteeamet, maksu- ja tolliamet kui ka politsei.

Politseist kinnitati, et kontrolliti veokeid Harjumaa erinevates paikades. Üks neist oligi mainitud tankla. Nagu piltidelt näha, vaatas politsei üle ka tavalised autod, kui rikkumisi märgati.

Selliseid kontrolle korraldab politsei koostöös teiste partneritega regulaarselt. Viimase reidi ajal kontrollisid spetsialistid kokku 34 sõidukit ja tuvastasid 13 rikkumist.

Rikkumiste hulgas oli lubatust raskemaid ja suuremate mõõtmetega veokeid ja teisi rikkumisi. Viis sõidukit suunati erakorralisele ülevaatusele tehniliste rikete tõttu. Lisaks kontrollisid samal päeval politseinikud 10 sadamasse suunduvat ohtlike ainete veost. Nende puhul rikkumisi ei tuvastatud.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe sõnas, et kõik halvas tehnilises seisundis sõidukid on liikluses ohtlikud ja võivad tuua endaga kaasa traagiliste tagajärgedega liiklusõnnetusi, seda eriti juhul, kui tegemist on raskeveokite või suure massiga sõidukitega. "Veok oma suuruse ja massi tõttu on alati liikluses suurema ohu allikas ning ülekaaluline veok pole nii hästi juhitav ega pidurdamisel ohutu," lisas ta.