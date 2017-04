FOTOD: Politsei võistles omavahel kutseoskustes

Täna lõppesid Võrumaal abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlused, kus ülekaaluka võidu noppisid Põhja prefektuuri abipolitseinikud Silvia Kuller ja Jaago Männiste.

Teise koha võtsid Lõuna prefektuuri abipolitseinikud Rudolf Tigasing ja Margus Pala ning kolmas koht läks Niilo Saarmale ja Marten Niinepuule Põhja prefektuurist.

Prefekt Vallo Koppel sõnas, et võistlusalad olid tihedalt seotud politseinike igapäevatööga, mistõttu aitasid need loodetavasti tõsta vabatahtlike oskusi ja teadmisi veelgi kõrgemale tasemele. „Kui võistluspäevadega kaasneb teinekord ka sõbralik rivaalitsemine, siis laiemalt mõistetakse, et tavatöös võib kutsevõistlustel saadud teadmistest sõltuda kellegi tervis või isegi elu,“ rääkis Koppel.

Kahel võistluspäeval panid üheksa abipolitseinike patrullpaari üle Eesti end proovile õigusaktide tundmises, vigursõidus, taktikaülesande lahendamisel, meediaga suhtlemises, teenistusrelvast laskmises ja kombineeritud spordivõistluses.

Üleriigilisi abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlusi korraldati tänavu juba kuuendat aastat.