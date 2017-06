FOTOD | Politsei värvis Tallinna tänavad taskuvaraste eest hoiatavat karva

Kesklinna jaoskonna politseinikud joonistasid täna Tallinna vanalinnas Berliini ametivendadest snitti võttes maha taskuvaraste eest hoiatavad märgised. Nii loodetakse taskuvarguseid vähendada laulu- ja tantsupeole aga ka eesistumisele mõeldes.

Täna hommikul paigaldasid Kesklinna politseijaoskonna konstaablid koostöös Tallinna Kesklinna valitsuse esindajaga vanalinna tänavatele märgised, mis hoiatavad taskuvaraste eest. Eesti- ja ingliskeelsed teemärgised joonistasid korrakaitsjad maha spetsiaalse spreivärviga, mis peaks vastu pidama suurtele rahvamassidele ja vihmale.

Selliste hoiatussiltide maha joonistamise ideega pöördus aasta alguses Tallinna linnaosavalitsuse poole Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit. „Mõtte sain mullu Helsingis toimunud kohtumiselt, kus Berliini ametivennad oma kogemusi ennetavate märgiste tegemisest jagasid. Nende sõnul vähenes taskuvarguste arv pärast hoiatavate meeldetuletuste paigaldamist tuntavalt,“ rääkis Saarniit.

Vanalinnas said täna märgised mõlemale poole teed kokku 20 tänavat. Kohad valiti selle järgi, kus kõige rohkem taskuvargusi toime pannakse. „Rakendame uut lähenemist pidades silmas ka sellesuvist tantsu- ja laulupidu ning Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist, millega seoses on sel suvel peale turistide oodata ka palju väliskülalisi. Seetõttu panustame igal võimalikul viisil turvalisuse tõstmisesse,“ sõnas Saarniit.

Kõigist taskuvargustest 80 protsendil on ohvriks välismaalased. Kaks aastat tagasi kandsid Kesklinna valitsus ja politsei üheskoos turistide jaoks kaardile 13 kohta, kus vargad eriti aktiivselt tegutsevad. Safe Tallinn nime kandavaid kaarte jagavad turismigrupid, sadam, lennujaam, infopunktid, politsei jne.

Taskuvaraste tihedamate tööpiirkondadena võib nimetada Viru ja Uue tänava nurga, sadama, Pika jala alguse ning Mere puiestee. Samuti anti hoiatus autoomanikele, kus tasuks olla eriliselt tähelepanelik. See on sadama piirkonnas, Rannavärava mäe ja Ahtri tänava parkla juures.

„Vargusi pannakse enim toime seal, kus on palju inimesi, ning seal, kus on toitlustus- ja lõbustusasutused. Tavaline taskuvarguse ohver on inimene, kelle tähelepanu on hajunud – turist, kes keskendub vaatamisväärsustele, või joobes inimene. Seetõttu tasub ise olla tähelepanelik ning hoida oma esemeid alati kas sisetaskus või käekotis, mis on suletud. Abiks on seegi, kui rahvarohkes kohas on käekott kõhul ehk enda vaateväljas,“ lisas Saarniit.

Tänavu on esimese nelja kuuga taskuvarguste hulk võrreldes eelmise aastaga oluliselt vähenenud.

Viimane aasta on varguste osas olnud võrdlemisi vaikne ja rahulik. Mullu langes näiteks taskuvarguste arv pärast seda, kui aprilli lõpus pidas politsei kinni ühe taskuvaraste grupi (varguste arv langes 56 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga). Sama efekt kordus augustis, mil tabati järgmine seltskond, ning septembris oli langus 54 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Taskuvargus on ennekõike Tallinna kesklinna probleem ja see hoogustub suvehooajal.

2015. aastal oli Eestis esimese kümne kuu jooksul 1018 taskuvargust, 2016. aastal samal perioodil 727. Tallinnas oli 2015. aastal esimese kümne kuuga 511 ja 2016. aastal 390 taskuvargust. Nii saab öelda, et Tallinnas on kõigist taskuvargustest umbes pooled. Tallinnas taskuvarguse ohvriks langenuist on omakorda umbes pooled kesklinnas (237 ja 177).