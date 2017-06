Mõõtmetelt liiga suurtel velotaksodel pole lubatud Tallinna vanalinnas liigelda.

Ent ega see tähenda, et seda reeglit alati järgitaks. On ju turistide hordid peamiselt just vanalinnas.

Küll aga hoiab olukorral silma peal politsei, näiteks täna trahvi mitmeid juhte.