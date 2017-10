FOTOD | Politsei tegi Sõõrumaale keelatud reklaamplakati tõttu ettekirjutuse

Urmas Sõõrumaa valmisstaap Tallinna kesklinnas Revali kohvikus sai keelatud reklaamplakati tõttu tähelepanelikult kodanikult kaebuse. Poliitikud üritasid kohale saabunud politseinikele selgitada, et nemad pole ainsad, kes klaasi taga plakatit eksponeerivad.

Kohal viibinud poliitik Leonid Tsingisser ütles Delfile, et kaebus tehti nelja plakati tõttu, kus on peal Sõõrumaa, Mõis, Savisaar ja Ivanova. "Kaebaja tõlgendas plakatit välireklaamina, kuigi nad asuvad ruumi sees kahe meetri kaugusel aknast. Läbi akna on nad nähtavad ka tänavale. Politsei tegi pilti, küsitles, arutles ning lahkus," kirjeldas Tsingisser.

"See on tõlgendamise küsimus, kas see on seaduserikkumine või mitte. Reformierakonna valimistaabis on samuti akna taga reklaamid ja bännerid, nende suhtes aga pretensioone ei ole. Seadus peaks ikka kõikidele olema ühesugune, " leiab poliitik. Tema sõnul kaalutakse, kas katta plakatid kinni või katta aken kardinaga".

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et häirekeskusele teatati kohvikus asuvast keelatud välireklaamist ning patrull läks seda kontrollima. "Politseinikud palusid välireklaami eemaldada ning kui seda mõistliku aja jooksul ei tehta, siis tehakse ettekirjutus".

Kuiki sõnul on üle Eesti politseile seoses välireklaamidega laekunud 110 teadet ja pöördumist. Politseinikud on teinud 15 ettekirjutust ning käimas on neli väärteomenetlust.