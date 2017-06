FOTOD: Politsei otsib kahe seksuaalkuriteos kahtlustatava mehe ohvreid

Möödunud nädalal pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad kinni kaks meest, keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Politseinikel on alust arvata, et kannatanuid on rohkem.

Üleeelmisel teisipäeval, 30. mail peeti Lasnamäel kinni 48-aastane mees, keda kahtlustatakse algkooliealise poisi seksuaalses ärakasutamises. Kahtlustuse järgi pakkus mees lapsele maiustusi ning meelitas kannatanu tühermaale, hoidis teda jõuga kinni ning katsus intiimpiirkonnast.

Üleeelmisel laupäeval, 3. juunil peeti Viimsis kinni 28-aastane mees, keda kahtlustatakse kooliealise tüdruku seksuaalses ahistamises. Kahtlustuse järgi lähenes mees avalikus kohas tüdrukule ning katsus teda kohatult. Politseil on alust arvata, et mees võis ahistada ka teisi tütarlapsi.

Mehed on varem karistatud sarnaste kuritegude eest. Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel andis kohus loa nende vahistamiseks.

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhi Reimo Raiveti sõnul on need alarmeerivad juhtumid, mil seksuaalkurjategijad avalikus kohas laste usaldust kuritarvitades neid ära kasutavad. „Suurem osa seksuaalkuritegudest pannakse toime internetiavarustes või koduseinte vahel," rääkis ta, kuid lisas, et sellised lood näitavad, et ohud võivad varitseda ka tänavatel.

"Need juhtumid on meeldetuletus lapsevanemate selgitustöö olulisusest, et nende alaealised lapsed õpiksid ohte ära tundma.Endiselt ei saa paljuks pidada põhitõdede meenutamist, et võõrastega ei minda kaasa, neilt ei võeta vastu kingitusi ning olukorras, kus võõras inimene läheneb ning kontakti otsib, tuleb kutsuda abi ning rääkida juhtunust vanemale,“ sõnas Raivet. Tema sõnul on meeste varasemat karistusregistrit ning käitumist vaadates alust arvata, et mehed on ka varem sarnaseid kuritegusid proovinud või toime pannud ning ohvreid võib olla veel.

Politsei palub kõigil, kes tunnevad pildil olevad mehed ära, on olnud pealtnägijaks süüteole või omavad muud olulist informatsiooni, võtta ühendust Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupiga telefonil 53 01 99 38.