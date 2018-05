FOTOD | Politsei otsib Järvamaal 4-aastast poissi! Otsingutesse kaasatud ka helikopter ning jäljekoerad

"Abiks on kindlasti see, kui kõik Kädva küla elanikud kontrolliks igaks juhuks üle neile kuuluva territooriumi ja kõrvalhooned," märgib Seire. "Kui märkate last, kes on üksi ja tundub, et ta võib olla eksinud, andke sellest kindlasti politseile teada."

Loe veel