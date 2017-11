FOTOD | Poliitikud arutavad Saku Suurhallis Euroopa Liidu tuleviku küsimusi

Tallinnas Saku Suurhallis kohtuvad täna ja homme Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi poliitikud, et kahe päeva jooksul käsitleda Euroopa Liidu tuleviku, digitaalse ühisturu, rände välismõõtme, julgeoleku ja parlamentide rolliga seotud küsimusi.

Istungi avas kõnega riigikogu esimees Eiki Nestor. Istungit juhib riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut.

Vitsuti sõnul on ühise Euroopa kujundamise võti ühine arusaam lahendustest Euroopa ees seisvatele väljakutsetele. "Tähtis on jagada veendumust, et üheskoos tegutsedes läheb kõigil paremini ja kindlaks määrata ühine perspektiiv, kuhu me tahame jõuda," ütles Vitsut istungi eel.

Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu istungi (COSAC) kahel päeval toimub kokku viis sessiooni. Istungi lõpus on kavas kinnitada seisukohad ning võtta vastu järeldused, mille teksti leiab siit.