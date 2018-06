FOTOD | Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku remont tõi kaasa suure ummiku

Tallinnas alanud Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku remont tõi juba täna pärastlõunal kaasa suure liiklusummiku. Liiklemisega on suuri raskusi ka bussidel ja isegi jalakäijatel.

Alates tänasest toimub Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku rekonstrueerimine. Põhja puiesteel jäi liiklusele avatuks vaid üks läbiv sõidurida.

Linnavalitsus palub tööde tsooni ja sellega piirnevat ala võimalusel vältida ning valida liiklemiseks teine marsruut.

Tallinna Kommunaalameti teatel on Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku rekonstrueerimiseks on sõlmitud töövõtuleping AS-iga TREV-2 Grupp. Tööde eesmärgiks on Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku ning lähipiirkonna liiklusohutuse suurendamine.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,25 meetri laiuste sõiduradadega asfaltkattega sõidutee. Jalgteede laius on 2,5–3 meetrit.

Tööde käigus rajatakse sajuveekanalisatsioon ning rekonstrueeritakse tänava alused veetrassid. Jalakäijate ülekäiguradadele paigaldatakse erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid.

Rekonstrueeritud ristmiku valgustamiseks kasutatakse LED-tehnoloogial põhinevat tänavavalgustust.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik.

Tööde lepingujärgne maksumus on 851 000 eurot.