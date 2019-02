FOTOD | Põhja prefektuur tähistas vabariigi aastapäeva rivistusega Vabaduse väljakul

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnul toimus vabariigi sünnipäevale pühendatud traditsiooniline aktus sarnaselt eelmisele aastale rivistusega avalikus kohas, et tähistada pidupäeva koos partnerite ning linnarahvaga.

"Turvalisus on nagu hapnik. Kuni teda jätkub, mõtlevad selle peale vähesed. Ma olen täna siin, et tänada teid teie panuse eest. Selle taga, et tavainimene ei pea turvalisuse peale mõtlema, ongi teie töö vili," sõnas rivistusel peetud kõnes Tallinna linnapea Taavi Aas.

Prefekt andis ametnikele üle teenistusristid 10 ja 20 aasta laitmatu teenistuse eest ning siseministeeriumi ergutused.

Rivistus algas Kanuti aias ja sealt liikusid politseiametnikud läbi vanalinna Vabaduse väljakule.

Rivistusel osales pea sadakond mundrikandjat.