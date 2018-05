FOTOD | Pliiats pihku! Tallinn ootab südalinna toodud tahvlitel linlaste õnnesoove

Tallinna linnavõim kutsub üles kõiki, nagu sünnipäevadel kombeks, edastama oma soove sünnipäevalapsele ehk siis Tallinna linnale.

Igaüks, kel tahtmist linnale miskit soovida või arvamust avaldada, võib oma õnnesoovi või arvamuse kirjutada markeriga kolmnurksetele soovitahvlitele, mis seisavad täna Foorumi keskuse ees, Viru tänaval ja Solarise keskuse juures bussipeatuses. Kõikidel soovitahvlitel on kolm külge, mis mõeldud kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles – õnnesoovide jaoks.

Siiamaani on soovid kõigiti positiivsed, näiteks loodetakse rohkem päikselisi päevi ja vannutakse linnale inglise keeles armastust, ent leidub ka krüptilisemaid teateid. Ühest säärasest saame näiteks teada, et "Võru gümnaasium on lit koht".