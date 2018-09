FOTOD | Plagiaat: Vene linna magalarajoonis on "Suudlevate tudengite" koopia

"Võimalik vaid Venemaal: absurdi eri ehk leia pildilt 2 erinevust. Esimesega võin aidata - vasakpoolne pilt asukohaga Tartu, avatud 1998. Autorid: Karmin & Trummal. Parempoolne asukohaga Peterburi eeslinn, avatud eelmine nädal. Autorid? Kindlasti mitte samad, kes esimese puhul," kirjutab Maarja Karmin Facebookis.

"Lisaks väiksele copy-pastele ning sulnile autoriõiguste ignoreerimisele tekib vähemalt minu jaoks nõksa probleemne märgiline kontekst - mida peaks tegema, kui omandatakse Eesti ühe linna sümboliks kujunenud märki? Uus sõpruslinn ja kunst kuulub rahvale," arutleb ta.

"PS: heauskne ostmine ning "pühast vaimust" on välistatud, kuivõrd aasta tagasi saadeti e-mail, et... tahaks ka endale sellist vahvat vigurit," lisab ta ning ironiseerib, et võib soovitada kogenud käega skulptorit, kes modelleeriks Tallinna lahte Statue of Liberty (suurema kui kunagi varem) ja valaks Väikese viigi juurde Merineitsi.