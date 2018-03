FOTOD | Pevkur jääb kohast ilma? Reformierakonna fraktsioon arutab, kes riigikogu juhatusse esitatakse

Täna hommikul kogunes Reformierakonna riigikogu fraktsioon, et arutada, kellest saab riigikogu juhatuse aseesimees. Arvestades nädalavahetuse väljaütlemisi, on selge, et Hanno Pevkur sel kohal ilmselt ei jätka.

Eelmise nädala lõpus sattus küsimärgi alla peatselt partei esimehe koha Kaja Kallasele üle andva Hanno Pevkuri jätkamine asespiikri ametis. Kuluaarides hakati esmalt rääkima fraktsioonijuht Jürgen Ligi ja nädalavahetusel Kalle Laaneti nimest, kirjutas tänane Eesti Päevaleht. Oma kirjas erakonna juhtidele ja fraktsioonile süüdistas Pevkur eile enda vastu salaplaani pidamises Laine Randjärve ja Keit Pentus-Rosimannust, kelle väitel võetavat ta asespiikri kohalt maha Kaja Kallase palvel ja teadmisel. Kirjale vastas omakorda Kaja Kallas, kelle sõnul ei saa ta asespiikrina toetada Pevkurit ega ka kedagi teist.