FOTOD PETERBURIST: Peaminister Jüri Ratas selgitab, miks ta alustab Eesti 100 tähistamist Venemaalt

Peaminister Jüri Ratas osales täna pärastlõunal Peterburi Jaani kirikus tänujumalateenistusel ja kontserdil, millega tähistatakse 100 aasta möödumist eestlaste meeleavaldusest autonoomia toetuseks. Üritused toimuvad Eesti Vabariik 100 tähistamise raames. Delfi uuris, kuidas sündis otsus alustada Eesti sajandat sünnipäeva Venemaalt.

Kaua sa mõtlesid, kas Piitrisse minna või mitte? Hanno Pevkur imestas, et miks alustad Eesti 100 tähistamist Venemaalt. Mida sa talle vastad?

Mulle tutvustati Eesti Vabariik 100 programmi jaanuarikuus. Kaardistasime toona olulisemad üritused, kus peaminister peaks osalema. EV100 sündmuste tähistamine pea kolme aasta vältel on üles ehitatud saja aasta täitumisele meie iseseisvumiseni viinud sündmustest kuni Tartu rahu 100. aastapäevani. Üritusi toimub nii üle kogu Eesti kui ka välismaal. Osalen EV100 sündmustel muuhulgas Riias, Helsingis, Brüsselis, Ameerika Ühendriikides.

Esimese suure sündmusena saab ajalooring täis just 40 000 eestlase meeleavaldusel toonases Petrogradis, millega taotleti Eesti aladele laialdasemat autonoomiat. Saja aasta tagune meeleavaldus sai alguse Peterburi Eesti Jaani kiriku juurest, mis on meie rahva jaoks püha paik. See oli Eesti rahvusliku ärkamisaja oluline keskus, kus kümneid tuhandeid eestlasi ühendanud kogudust teenis aastatel 1880–1901 ärkamisaja suurkuju Jakob Hurt.

12. aprillil 1917, neli päeva pärast meeleavaldust kinnitaski Venemaa Ajutine Valitsus Eestile autonoomia andmise seaduse, mille kohaselt ühendati Liivimaa kubermangu põhjaosa Eestimaa kubermanguga ja tekkis Eesti rahvuskubermang. Loomulikult osalen ka selle sündmuse tähistamisel Koonga vallas, Mihkli kirikus.

Kas paned lilled või pärja Peterburi terroriohvrite mälestamiseks?

Soovin tõepoolest võimalusel terroriohvrite mälestamiseks Peterburi metroopeatuse juurde lilled asetada. Eilsete Stockholmi sündmuste valguses on julmade rünnakute ohvrite mälestamine omandanud veelgi laiema tähenduse. Minu siiras kaastunne kõigi hukkunute peredele, sõpradele ja lähedastele.