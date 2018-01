FOTOD | Peterburi tee ääres püüab pilke hiigeltervitus Eesti Vabariigile

Peterburi tee ääres tervitab liiklejaid juba mõnda aega mürakatest tähtedest moodustuv juubelitervitus: EV100, kuulutavad sinimustvalged, silma järgi oma kümne meetri kõrgused tähed.

Ametlikust üritusteprogrammist sellist installatsiooni ei leia, maad kuulates ei tea ülepea keegi, kust need tähed sinna tekkisid. Selgus saabub lõpuks Lasnamäe linnaosavalitsusest: nimelt on nemad andnud tasuta kasutamiseks maatüki, millel tellingutest maalitud tähed kõrguvad.

Maksab kogu selle ilu eest aga avalikkuses pigem tundmatu ettevõte, Saksa firma Layher Baltikumi esindus. Firma on omal alal maailma juhtiv jõud, valmistades tellinguid, redeleid ja muud säärast.

Ettevõtte kohalik juht Dmitri Kalinin vastas Delfi küsimusele, et miks pirakad tähed just seal, pigem tööstusliku maiguga Peterburi tee ääres kõrguvad, et asi on ruumis: kaheksa meetri kõrgusele ja 46 meetri pikkusele installatsioonile pole just kerge kohta leida.

Tähed jäävad paika 15. märtsini, ettevõte pani need üles oma kulu ja kirjadega. Samalaadne aktsioon leiab aset ka teistes Balti riikides. Leedus on installatsioon juba püsti, sõnum ent pisut teine: „LAISVE“ ehk „VABADUS“, hüüavad sealsed, lipuvärvides hiigeltähed.