FOTOD | Peipsi kaldal on surnud kalu rekordilises koguses, neid ulatub üle terve Peipsi rannajoone. Tugev hais on ajanud inimesed tubadesse

Kogu Peipsi rannajoon on massiliselt täis surnud kalu. Kallaste ja teised supelrannad on küll praeguseks puhtaks kraabitud, kuid haisu on tunda endiselt. Kalade juures ujumine erilist ohtu ei kujuta, mistõttu punaseid lippe kuskil ei lehvi ning inimesed naudivad aega vees. Kuigi mingi hulk kalu hukkub madalas Peipsi järves iga aasta, siis nii massilist hukkumist pole varem olnud.

"Surnud kalu on kilomeetrite kaupa, ka Kauksis. Mõnes piirkonnas on neid tihedamalt, mõnes veidi hõredamalt. Üldjoontes on kogu rannajoon täis neid," ütles Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Kadri Kauksi Delfile.

Kauksi sõnutsi ei ole hetkel veel plaanis kalu koristama minna, kuid seda varianti uuritakse. "Hetkel on kalda ääres vees ulpivad kalad, kes neid surnud kalu söövad ja ka linnud on platsis, kes sööta otsivad. Uurime, kas kohalikud omavalitsused midagi ette võtavad seoses koristusega."

Kauksi märkis veel ära, et surnud kalu on olnud iga aasta, kuid taolist pilti nähakse esmakordselt. "Ei ole teada, et eelnevatel aastatel oleks olnud mingisugust koristust. Küll aga ei ole nähtud sellist laipade hordi varem."

Mis puudutab kaladega samas veekogudes ujumisse, siis ei Kauksi sõnutsi ei tohiks inimestele see liiga teha. "Selge on see, et see on ebameeldiv, palavas ja roiskunud kalade keskel ujuma minna aga eile näiteks päevitas mõni inimene täitsa vabalt," lisas Kauksi.