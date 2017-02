FOTOD: Peaminister Ratast üllatas Saaremaal nutikas teise klassi tüdruk

Eile väisas peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas Saaremaad ning muuhulgas esines ta avalikul seminaril. Teda üllatas teise klassi tüdruk Bianca, kes küsis väga ajakohaseid küsimusi.

Enne avaliku seminari algust Kuressaare Ajamajas soovis peaministriga kohtuda Saaremaa ühisgümnaasiumi teise klassi õpilane, üheksa aastane Bianca Rannama. Tütarlaps huvitub enda sõnul poliitiklast, loeb väga palju ja ta esitas peaministrile ka küsimusi.

Bianca küsimused olid elutargad ning ajendatud tänapäeva poliitikast. Ratase küsimusele, et kust Bianca seda kõike teab ja nii oskab küsida, vastas tüdruk, et ta loeb palju. Nii küsis Bianca Rataselt, et kas meie riik on sõja eest kaitstud, kas Eesti koolide toitlustus paraneb, kas peaminister teab kõiki Eesti vabariigi saladusi, kas Putiniga saab normaalselt juttu ajada ja miks kardetakse pagulasi. Bianca kinkis Ratasele mälestuseks kaardi.

Jüri Ratas viibis reedel Saaremaal ning see oli tema esimene visiit sinna peaministrina. Algselt oli plaan hommikul viibida Ruhnus, kuid tihe udu ei võimaldanud Ruhnu lennuväljal maandumist. Kuressaare ametikooli talvisel lõpuaktusel oli Ratas üllatuskülaline. Lõpetajatele esines ta tervitava kõnega ja soovis kõigile edaspidiseks edu töös. Seejärel külastas peaminister Nasval asuvat laevaehitusettevõtet Baltic Workboats.

Avalikul seminaril, kus Jüri Ratas esines kui Eesti vabariigi peaminister ja Keskerakonna esimees, tutvustas ta kohaletulnutele Keskerakonna tegemisi valitsuses ja keskerakonna edasisi plaane valitsuses. Seejärel vastas ta kohaletulnute küsimustele. Ratasega koos vastasid küsimustele Keskerekonna esindajad Jaak Aab ja Enn Eesmaa.