FOTOD: Peaminister Ratas tutvustas Slovakkia kolleegile Eesti eesistumise prioriteete

Täna kohtus peaminister Jüri Ratas Bratislavas oma Slovakkia kolleegi Robert Ficoga, et tutvustada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete ning kuulata vahetult kolleegilt Slovakkia seisukohti Euroopa Liidu jaoks olulisemates küsimustes. Kohtumisel arutati ka Eesti ja Slovakkia kahepoolseid suhteid ning EL-i tulevikku.

"Peaministri sõnul on Eesti ja Slovakkia kahepoolsed suhted head, seda eriti digiteemades," vahendas Eesti Valitsuse pressiesindaja.

„Mul on hea meel, et Slovakkia on Eestile konstruktiivne partner meile südamelähedaste digiteemade edasi viimisel,“ ütles Ratas.

„Vaid pool aastat enne Eesti eesistumise algust andis Slovakkia oma eesistumise üle Maltale. Peamised väljakutsed, nii globaalsed kui ka kontinentaalsed, on püsinud samad,“ ütles peaminister Ratas ja lisas, et Slovakkia värsked kogemused eesistujana on olnud Eestile iseäranis hinnalised.

Euroopa tuleviku teemat kommenteerides, ütles Ratas, et Slovakkia eesistumise ajal toimunud Bratislava tippkohtumisest sai alguse teekond taastamaks meie kodanike usk Euroopa Liitu ja selle põhiväärtustesse, sest just Bratislavas heaks kiidetud teekaart keskendus kodanike olulisematele muredele nagu julgeolek, majanduskasv ja ränne. „Bratislava järel kirjutasid Euroopa Liidu liidrid alla Rooma deklaratsioonile, mis näitab EL-i tugevust ning tahet koostööd teha,“ sõnas Ratas.

„Eesistujana on Eesti peamine ülesanne hoida EL ühtse ja otsustusvõimelisena,“ rõhutas peaminister Ratas.

„Eesti eesistumise sõnumites peegeldub ühtsus ja tasakaal. Euroopa vajab praegu üle kõige ühtsust sõnades ja tegudes, väärtustes ja mõtetes. Peame leidma tasakaalupunkti avatuse ja privaatsuse, uute ja järele proovitud lahenduste, isiklike ja ühiste huvide vahel ning looma rahulikku ja vaba tulevikku tervele Euroopale ja kõigile eurooplastele. Eesti eesistumine võiks olla murdepunktiks pessimismile ning näidata kodanikele, et Euroopa on avatud, demokraatlik, tulevikkuvaatav ning ühtne.“

Tavapäraselt külastab alustava eesistujamaa valitsusjuht mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike, et tutvustada eesistumise prioriteete, programmi ning arutada võimalusi koostöö tihendamiseks. Sel visiidil külastab peaminister Ratas Slovakkiat, Ungarit, Tšehhit, Sloveeniat ja Rumeeniat.