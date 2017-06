FOTOD | Peaminister Ratas: soovin palju õnne 100-aastasele Soomele

Peaminister Jüri Ratas kohtus Soome peaminister Juha Sipiläga, et arutada riikide kahepoolseid suhteid, EV100 ja Soome 100 tähistamist, Euroopa Liidu tulevikuga seotud väljakutseid ning tutvustada Eesti EL Nõukogu eesistumise prioriteete.

Peaminister Jüri Ratas kohtus Soome peaminister Juha Sipiläga, et arutada riikide kahepoolseid suhteid, EV100 ja Soome 100 tähistamist, Euroopa Liidu tulevikuga seotud väljakutseid ning tutvustada Eesti EL Nõukogu eesistumise prioriteete.

Peaminister Ratase sõnul on Eestil ja Soomel erakordselt head suhted. „Head suhted põhinevad ajaloolistele sidemetele ja nüüdseks oleme jõudnud etapini, kus Eesti ja Soome tööturud on praktiliselt läbipõimunud ning üle Soome lahe tehakse 9 miljonit reisi aastas. Mõlema riigi juubelite tähistamine toob meie inimesi veelgi lähemale.“

Rääkides Rail Balticust kinnitas peaminister, et Eesti tervitab Soome huvi osaleda projektis. „Rail Baltic pakub Soome ettevõtetele võimalusi nii projekteerimis- kui ka ehitusfaasis ning soodustab majanduskasvu üldiselt.

Peaminister Jüri Ratas kohtus Soome peaminister Juha Sipiläga Foto: Raul Mee

Peaminister Ratas tutvustas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete. „Meie üldine eesmärk on tugevdada EL-i ühtsust keerulistel aegadel. „Kedagi ei üllata, et keskendume ka digitaalse Euroopa arendamisele. See on horisontaalne teema, mis on põimunud kõikide nõukogude päevakorda,“ sõnas Ratas. „Samal ajal peame tegelema energiaühenduste, rände, kliima ja julgeolekuga seotud väljakutsetega, mis nōuab head koostöövaimu ja sihikindlust.“

Kohtumise eel tähistasid peaministrid mõlema riigi 100. aasta juubelit mängides koos Eesti ja Soome riigikantselei töötajatega jalgpalli. „Tänan peaminister Sipilät ja tema võistkonda hea ja sõbraliku mängu eest.

Loe veel

Peaminister Jüri Ratas kohtus Soome peaminister Juha Sipiläga Foto: Raul Mee

Pärast kohtumist osalevad peaministrid advokaadibüroo Sorainen korraldatud “Productivity Brainstorm” Eesti ja Soome ettevõtjate ühisel äriseminaril.

Pidupäev lõppeb Vabaduse väljakul, kus peaministrid kuulavad Soome 100 kontserti ja esinevad lühikese sōnavōtuga.