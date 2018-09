FOTOD | Peaminister Ratas kohtumisel ametiühingute ja tööandjatega: sooliste palgaerinevuste vähendamine nõuab osapoolte ühist pingutust

Ratase sõnul on sooline palgalõhe Eestis jätkuvalt Euroopa Liidu üks suurim. "Riik on palgalõhe vähendamiseks astunud mitmeid samme, sest see pärsib meie ühiskonna ja majanduse tasakaalustatud arengut. Näiteks hakkab tööinspektsioon tegema avaliku sektori tööandjate seas võrdse palga põhimõtte järgimise üle järelevalvet ning vanemahüvitise süsteemi muudatustega saavad inimesed võimaluse osaleda tööturul senisest paindlikumalt. Probleemi lahendamiseks sellest aga ei piisa," ütles ta.

Euroopa Komisjon on oma tänavustes riigipõhistes soovitustes palgalõhe probleemi ära märkinud ning soovitanud suurendada ka erasektoris palkade läbipaistvust. "Tunnustan tööturu osapooli seni tehtu eest, kuid panen kõigile südamele, et sooliste palgaerinevuste vähendamine nõuab osapoolte ühist pingutust," lausus peaminister.

Kohtumisel käsitleti ka võimalusi, kuidas vähendada tööandjate ja töötajate koostöös tööõnnetustega seotud kahjusid ja suurendada töökeskkonna ohutust. Ametiühingute keskliidu ettepanekul räägiti töösuhete paindlikkuse ning tööandjate keskliidu ettepanekul elukestva õppe küsimustest. Ümber- ja täiendõppega seotud probleemide arutelu jätkub haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, töötukassa ning ametiühingute ja tööandjate esindajate osavõtul.

Valitsuse liikmetest osalesid tänasel kohtumisel ka tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Aastate eest katkenud kolmepoolsete kohtumise traditsiooni taastasid peaminister, ametiühingud ja tööandjad tänavu mais, et arutada ühiselt tööturul esile kerkinud probleeme ning otsida neile parimaid lahendusi. Järgmine kolmepoolne kohtumine on kavas 2019. aasta jaanuaris.