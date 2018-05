FOTOD | Peaminister Ratas julgustas Kanada ettevõtjaid Eestisse investeerima

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna koos Eesti äridelegatsiooniga Kanada ettevõtjatega, kellele tutvustati Eesti digiühiskonna võimalusi ja meie konkurentsivõimelist ärikeskkonda.

„Eesti ja Kanada kaubavahetuses on omajagu kasvuruumi. Eelmisel aastal oli Kanada Eestile 29. kaubanduspartner ja otseinvesteeringud olid tagasihoidlikud. Samas on Kanada majandus suuruse poolest maailmas esikümne piirimail, mistõttu olen veendunud, et Eesti ettevõtted suudavad leida siin tegutsemiseks sobilikke nišše. Loodan, et Kanada ja Eesti ettevõtjate suhted saavad uut tuult tiibadesse, nähes ka riikide vastastikkust huvi ning koostöösoovi,“ märkis Ratas. Peaminister lisas, et peale kaubavahetuse elavnemise on kasvuruumi kindlasti ka piiriüleses teenuste kaubanduses.

Peaministri sõnul kasvatab ettevõtjate ja investorite koostöösoovi ka Euroopa Liidu ja Kanada vabakaubandusleping, mille Eesti on heaks kiitnud. „Väliskaubanduspiirangute vähenemine, selged reeglid ja kindlustunne, mida vabakaubandusleping tagab, on heade majandussidemete vundament,“ ütles Ratas. Näiteks alandab leping Eesti kaupade müügihinda Kanadas ja muudab meie pakutava konkurentsivõimelisemaks.

Nii Eesti kui ka Kanada kuuluvad eesrindlikke digiriike ühendavasse Digital 7 võrgustikku. Seetõttu tundsid Kanada esindajad palju huvi selle vastu, kuidas Eesti on üles ehitanud X-tee, e-teenused ja IT-süsteemid ning e-riigi laiemalt.