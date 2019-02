FOTOD | Peaminister Ratas: Euroopa Liidu idapartnerlus peab olema ambitsioonikas

Koostöö Euroopa Liidu kuue idapoolse partneriga on peaminister Jüri Ratase sõnul Eesti välispoliitika oluline prioriteet. „Ühistel väärtustel ja vastastikustel huvidel põhinev koostöö idapartneritega on aidanud palju saavutada. See on aidanud nende riikide elanike elu paremaks muuta – loonud uusi töökohti, parandanud taristut, laiendanud sealsete noortele õppimisvõimalusi,“ tõi peaminister Ratas välja partnerluse olulisemaid tulemusi.

Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene on Ratase sõnul olulised partnerriigid. „Arengukoostöö raames jagame nende riikidega oma e-valitsuse loomise, haldusreformi läbiviimise, kodanikuühiskonna tugevdamise ja meediaoskuste arendamise alaseid kogemusi,“ lausus peaminister. Ta innustas partnereid reformidega jätkama ning seadma uusi koostööeesmärke järgmiseks aastakümneks.

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna ka Armeenia välisministri Zohrab Mnatsakanyaniga, kellega arutas nii kahepoolseid suhteid kui ka koostööd Euroopa Liiduga. Ratas kinnitas Eesti toetust ja valmisolekut Armeeniat ELiga lõimumisel abistada.

EL ja idapartnerid lähtuvad oma koostöös 2020. aastaks seatud 20 eesmärgist, mis kinnitati Eesti ELi Nõukogu eesistumise ajal Brüsselis toimunud tippkohtumisel 2017. aasta novembris. Eesmärgid jagunevad prioriteetsete valdkondade vahel, milleks on majandusareng ja turuvõimalused, institutsioonide ja hea valitsemistava tugevdamine, ühendatavus, energiatõhusus, keskkond ja kliimamuutused ning liikuvus ja inimestevahelised kontaktid.