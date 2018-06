FOTOD | Peaminister Ratas avas Constanțas Eesti aukonsulaadi

Peaminister Jüri Ratas avas täna koos Rumeenia valitsusjuht Viorica Dăncilăga Constanțas Ovidiuse Ülikoolis Eesti aukonsulaadi.

Seni oli Eestil Rumeenias kaks aukonsulaati: üks Bukarestis ja teine Timişoaras. Kokku on Eestil 200 aukonsulit 87 riigis.

„Eile sai Eesti juurde uue lennuühenduse Tallinnast Constanțasse, mis on ühtlasi esimene otselend Eesti ja Rumeenia vahel. Constanța on vanim pidevalt asustatud linn Rumeenias ning pakub nii ranna- ja kultuurinaudinguid Eesti turistidele kui ka suurima sadamalinnana Musta mere ääres võimalusi meie ettevõtjatele. Seega on uue Eesti aukonsulaadi avamine koos uue lennuühendusega igati positiivne samm mõlema riigi jaoks,“ ütles Ratas.

Eesti aukonsul Constanțas on Ovidiuse Ülikooli aserektor ja õppejõud, tunnustatud infotehnoloogia spetsialist Alexandru Bobe. Peaminister Ratas märkis, et aukonsul Bobe saab kindlasti kaasa aidata Eesti ja Rumeenia tihedamale koostööle infotehnoloogia valdkonnas, aga ka kõrghariduses ja teaduses. „Loodan, et Eesti ja Rumeenia tudengite ja teadlaste vahetus hoogustub, samuti koostöö infotehnoloogia ja innovatsiooni vallas. Mul on hea meel, et esimesed kontaktid on juba Constanța Ovidiuse Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel loodud,“ sõnas Ratas.