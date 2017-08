FOTOD | Peaminister Ratas arutas Stanfordis teadlastega tehisintellekti õigusruumi kujundamist

Ameerika Ühendriikides visiiidil viibiv peaminister Jüri Ratas kohtus eile Stanfordis teadlastega, kellega arutas teiste teemade seas tehisintellekti õigusruumi kujundamist.

"Suvel said kõik huvilised Tallinna kesklinnas sõita isejuhtivate väikebussidega. Praeguseks on pilootprojekt küll lõppenud, kuid tegelikult tähistas see muutuste algust Eesti õigusruumis," rääkis peaminister. "Riigikantselei on kokku kutsunud eksperdid, kes tegelevad tehisintellekti seadusandlusega. Töö käib ka tehniliste lahenduste osas, et tagada selles arenevas ja kiiresti muutuvas valdkonnas turvalisus. Arenduses on terves maailmas ainulaadne lahendus, mis aitab häkkimist tuvastada kuude asemel sekunditega," selgitas Ratas.

Ratase hinnangul tuleb kannustada Eesti riigisektorit, teadusasutusi ja ettevõtjaid looma rohkem rahvusvahelisi sidemeid, et kujundada meist uuenduslike tehnoloogiate ja ärimudelite katselava. "Sageli räägitakse Eesti väiksusest kui kitsaskohast, aga uute tehnoloogiate katsetamisel on see hoopis eeliseks. Oleme nutikad, kiired ja paindlikud," selgitas ta.

Peaminister tutvus Stanfordi Ülikoolis sealse raamatukogu ja arhiiviga, kus asub üks tugevamaid Balti kogusid Põhja-Ameerikas, ning arutles ümarlauas ülikooli teaduritega, millised on sõlmteemad tehnoloogia arendamisel ja kaasaegses teadustöös. 2Ülikoolide tähtsust on raske ülehinnata, neil lasub vastutus ühiskonna kujundamisel ja mõtestamisel. Eriti praegusel infoküllasel niinimetatud tõejärgsel ajastul. Ometi on tõde endiselt olemas ja ülikoolid üheks selle allikaks," ütles peaminister ning tunnustas teadlaste pingutusi uurimismeetodite uuendamisel.

Ratas kohtus Stanfordi Ülikoolis eraldi endise välisministri Condoleezza Rice'iga, kellega arutas Ameerika Ühendriikide sise- ja välispoliitikat ning Euroopa ja Ameerika Ühendriikide suhteid.

Pärastlõunal külastas peaminister koos äridelegatsiooniga Silicon Valleys maailma suurimat idufirmade kiirendit Plug&Play Tech, roboteid tootva Starshipi esindust ning tutvus Maailma Majandusfoorumi Neljanda Tööstusrevolutsiooni Keskuse tööga, et arutada Eesti võimalusi sinna panustada.

Hilisõhtul lendas Ratas Los Angelesse, kus täna seisavad ees kohtumised California ettevõtjatega ning õhtul avatakse Lääneranniku Eesti Päevad.