FOTOD | Peaminister Jüri Ratas väisas Hiiumaad

Peaminister alustas ringreisi Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna külastamisest. Malevapealik kolonelleitnant Rasmus Lippur andis külastuse käigus ülevaate kaitseliitlaste tegevustest Hiiumaal, koostööst teiste malevate ja liitlastega, sporditegevustest ning riigikaitseõpetuse korraldamisest Hiiumaa koolides.

Ratase hinnangul annab novembris oma sajandat aastapäeva tähistav Kaitseliit väga olulise panuse nii Eesti sõjalisse kui laiapindsesse riigikaitsesse. „Kaitseliit on üle kogu Eestimaa laiuv turvavõrgustik. Toetamaks Kaitseliidu tegevust nii Eesti riigi kaitsmisel kui ka laiemalt, teeb valitsus Riigikogule esitatavas 2019. aasta riigieelarve eelnõus ettepaneku suurendada ka Kaitseliidu eelarvet,“ lausus peaminister, lisades, et uue aasta kaitse-eelarve üheks prioriteediks on jätkata üksuste varustuse ja relvastuse täiendamisega.