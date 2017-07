FOTOD | Peaminister Jüri Ratas käis Kihnus ja Manilaiul saarelist eluviisi uurimas

Peaminister Jüri Ratas külastas täna Kihnu saart ja Manilaidu ning arutas kohalike inimestega väikesaarte kogukondade küsimusi ning saarelise elu- ja mõtteviisi toetamist.

Manija saarel ehk Manilaiul tervitas peaministrit Mark Soosaar, kes tutvustas saare loodust ja kultuurilugu, üheskoos külastati Papinina otsal asuvat tulepaaki. Rahvamajas toimunud kohtumisel arutati kohalike elanikega transpordiühenduse teemadel.

„Elu väikelaidudel või saartel on alati seotud tuule ja merega ning see seab omad piirangud ühenduse hoidmisele. Riigi jaoks on iga inimene oluline ja seetõttu peame otsima lahendusi stabiilse ja jätkusuutliku transpordiühenduse loomiseks,“ sõnas Ratas.

Pärastlõunal külastas Ratas Kihnu saart, kus kohtus kohaliku vallavanema ning vallavolikogu esimehega, kellega arutati saare elukeskkonna parandamise võimalusi, sh. tuleohutuse ning elukutselise päästevõimekuse küsimust.

Kihnu kultuuriruumi juhataja Mare Mätase juhatusel külastas peaminister Kihnu pärimuskultuuri tutvustavat muuseumi, Püha Nikolai kirikut ning malmtuletorni. „Kihnu pärimuskultuur – mis on olnud UNESCO pärimuskultuuri meistriteoste nimekirjas juba 15 aastat – rikastab kahtlemata Eesti kultuuripilti,“ sõnas peaminister Ratas. „Väikesaare elanike elurõõm ja oskus hakkama saada igas olukorras on tunnustamist väärt.“

Tänane Kihnu ja Manija saarte külastus on osa suuremast peaministri väikesaarte ringreisist tutvumaks kohalike eluoludega ja arutamaks lahendamist ootavaid küsimusi. Varasemalt on Jüri Ratas külastanud Ruhnut, Abrukat ja Vilsandit. Ringreisidega jätkatakse augustis, kui on plaanis külastada Pranglit, Aegnat ning Naissaart.