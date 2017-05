FOTOD: Pärnumaal Sauga jõe ääres toimus suur maalihe

Eile toimus Pärnumaal Sauga jõe ääres Nurmeveski silla ehitusobjekti kõrval asuvas parklas maalihe.

Lihke tulemusel vajus parkla tasapind mitu meetrit madalamale ja koos sellega ka sinna ladustatud materjal.

Ükski inimene kannatada ei saanud. Samuti ei saanud kannatada olemasolev riigimaantee, olemasolev Nurme sild ega rajatav Nurmeveski sild. Lihke ala on piiratud ja toimunud juhtum ei ohusta teostatavaid töid ega liiklust, kinnitas maanteeameti esindaja.

Sündmuspaigalt fotosid teinud inimene ütles Delfile, et kohalikud hoiatasid juba enne sillaehituse algust, et jõe kaldal on suur maalihke oht, kuid keegi ei kuulanud.

"Teetöid teostades laaditi freesasfalt jõe kõrval asuvasse parklasse, mille raskuse tõttu vajus kallas jõesängi. "Nüüd on katastroof käes. Kuidas selline pinnas jõest eemaldatakse?" küsis kohalik ja märkis, et ohus võivad olla ülesvoolu jäävad kodud, kui pinnas jõevoolu takistama jääb.

