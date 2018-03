FOTOD | Pärnumaal murdsid hundid koera maha otse koduhoovis ja pistsid ta nahka! Kohalikud jahimehed alustasid seepeale jahiga

Ööl vastu tänast murti Pärnumaal koduhoovis maha üks koer, pere teine lemmik pääses õnneks eluga.

Vanaproua Maie (nimi muudetud - toim) kelle suure hundikoera mõõtu majavalvur ööl vastu tänast huntide poolt maha murti ja poolest saati nahka pisteti, elab keset küla. Naabrid iga põlluveerel, mis tema majapidamist ümbritsevad.

Vanaproua räägib, et magas öösel sügavalt ja isegi koerte haukumist ei kuulnud. Maiel oli kaks koera, hommikul ärgates aga nägi ta pelgalt ühte. Teist koera otsima minnes oli ehmatus suur: avar õu oli hundi jälgi täis, maja ukse kõrval kuudis elanud suure koera rihm vedeles keti otsas ja koera polnud kusagil. Jälgede järgi oletas Maie, et hunt pidi koera kuudist välja tirima, sest küljealune vaip oli kuudi ees kortsus.

Hundid olid koera kaelarihmast välja tõmmanud ja paar meetrit eemal maha murdnud. Lumel olid selgelt näha nii huntide jäljed kui ka murtud koera lohistamise jälg. Lohistamise jälg viis eemal asuvale põllule. Sealt leiti hiljem ka lemmiku korjus.

Maie oletab, et noorem koer jäeti seekord murdmata põhjusel, et tegemist on emase loomaga. Tema koerad on alati olnud majavalvuritest sõbrad, kes elavad õues, enam ta aga koera ööseks välja jätta ei julge.

Kohalikud jahimehed on sündmuskoha üle vaadanud ja ka hundijahiga on algust tehtud. Juhtunut kommenteerib kohalik jahimees Andres Lehe, kes on huntide laastamistööd ka varem kõrval näinud.

Kas ja kui palju neid hunte siis ikkagi on?

Hunte on ikka Pärnumaal olnud, kuid probleemid algasid möödunud aasta lõpus. Väidetavalt nähti eile päeval Silla külas Tammarus kolme hunti, laupäeval jäi Vaskräämas varahommikul üksik hunt rajakaamerasse. Nii, et neid siin ikka liigub. Metsas peab ikka hunte olema, kuniks nad kurja ei tee.

Ütlesite, et probleemid algasid eelmise aasta lõpus, mis siis täpsemalt juhtus?

Koer murti koduõuelt, just samamoodi nagu see tänane juhtum.

Paistab, et koeraliha hakkas maitsema ja nagu näha, siis maitseb tänini. Loodame siiski nendele rünnakutele lõpu teha.

Mitu koera selle talve jooksul huntide poolt maha murtud/ ära söödud on?

Laadi külas on kaks koera maha murtud, Seljametsalt kolm ja Vaskräämast kaks lemmikut. Seega kokku seitse. Viimased kaks koera on murtud viimase kolme päeva jooksul.

Enamus murdmisi on toimunud varajastel hommikutundidel.

Jahimehed on väljas ja terve hulga metsa lippudega ümber piiranud. Kas saate hundid kätte?

Seda ette ei tea aga loodame parimat. Jahimehed on valves ja lippudega on tõesti suur ala metsa sisse piiratud ning hundid on selles metsas sees. Kuna tegutsema asusime kohe, siis on ka teada, et tegemist on samade huntidega, kes koeri murravad, nii et jahime kindlaid hunte.